Educação de Cabo Frio abre cadastramento para carteirinhas de ônibus escolares aos alunos PCD em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, informa que os pais e responsáveis pelos alunos PCD (Pessoas com Deficiência) do Distrito de Tamoios devem comparecer à Secretaria Adjunta de Educação em Tamoios para realizar o cadastro das carteirinhas do ônibus escolar, referentes ao ano de 2024.

O período de cadastro estará aberto de 22 a 25 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para efetuar o cadastramento, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: cópia do laudo médico atualizado, cópia da receita médica, foto 3×4 recente, documento de identidade original do responsável, documento de identificação original do estudante e comprovante de residência original.

Os demais alunos poderão retirar suas carteirinhas nas unidades escolares, seguindo o cronograma que será divulgado posteriormente. A Secretaria Adjunta de Educação em Tamoios está situada na Rua Guiomar Novaes, S/N°, quadra 1, lote 12, Gargoá.