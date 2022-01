Procon de Arraial do Cabo de olho na lista de material de escolas particulares

O Procon de Arraial do Cabo iniciou, na semana passada, a Operação Volta às Aulas. O objetivo da ação é orientar os consumidores sobre o que as escolas particulares podem ou não solicitar na lista de material. O órgão estabeleceu o prazo até está terça-feira (25) para que as unidades enviem a lista com os itens pedida aos alunos.

A escola que não enviar o documento será notificada por um fiscal do Procon. Se ocorrer insistência em não informar, a unidade escolar será autuada e multada. Já as que apresentaram, se houver item que não pode ser solicitado, terão o prazo de cinco dias para se adequarem a Lei 12.886 de 2013, que proíbe a requisição de materiais de uso coletivo.

Em caso de dúvidas, o consumidor deve entrar em contato com o Procon através dos canais de atendimento do órgão:

Sede do Procon Arraial – Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/n. Centro.

Atrás da Rodoviária

Telefone: (22) 2622-1417

WhatsApp: (22) 2622-1417