Faetec de Tamoios é inaugurada

O governador Cláudio Castro inaugurou, neste sábado, dia 22, a Faetec de Tamoios, em Cabo Frio.

A unidade vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para a população.

“Abrir uma Faetec é muito mais do que entregar cursos e formações. É devolver o sonho de uma vida melhor para as pessoas. Essa é a nossa verdadeira meta, dar dignidade para a população fluminense”, afirmou o governador.

O início das aulas no dia 14 de fevereiro, o polo já está com inscrições abertas para 338 vagas em diferentes cursos. Esta é a 118ª unidade da Faetec e a sétima inaugurada desde o ano passado.

“Hoje é um dia que ficará guardado na lembrança como um marco do trabalho. Sabem, nada é fácil, a gente se dedica muito, eu entrego a minha vida por essa missão e eu tenho muito orgulho do que estamos realizando. Os moradores do Segundo Distrito de Cabo Frio merecem respeito e também a oportunidade de melhorar de vida. A vinda da FAETEC nada mais é do que criar novas oportunidades para uma vida melhor”, disse Dr. Serginho, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.