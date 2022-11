Procon de São Pedro da Aldeia orienta consumidores para a Black Friday 2022

O maior evento de ofertas do setor varejista está chegando e os consumidores precisam ficar atentos para evitar possíveis fraudes e golpes.

O alerta é feito pelo Procon de São Pedro da Aldeia, que orienta os consumidores a observar detalhes importantes no momento da compra, como prazo, possibilidade de troca, parcelamento e condições de entrega. Em 2022, a Black Friday acontece nesta sexta-feira (25/11). Quem optar por fazer compras on-line deve verificar a segurança do site.

O diretor do Procon, Mário Lisboa, ressalta que o consumidor deve ficar atento a cinco itens para evitar problemas com fraudes ou insatisfações nas compras. “A pesquisa, o Código de Defesa do Consumidor, verificar a segurança das lojas virtuais, ficar atento ao frete e conhecer o Direito de Arrependimento são os grandes aliados do consumidor durante a Black Friday. Já os fornecedores devem ficar atentos às normas que regem as relações de consumo”, destacou.

É importante, ainda, que os comércios divulguem as informações de forma clara e objetiva para não induzir o consumidor ao erro ou gerar dúvidas. Os preços devem ficar visíveis e afixados nos produtos.

Confira algumas dicas do Procon de São Pedro da Aldeia:

1 – Pesquisa

Uma pesquisa de preços do produto desejado é o passo inicial para que os consumidores possam aproveitar a ocasião. Ao fazer uma lista do que quer adquirir, o consumidor poderá analisar os preços com antecedência e evitar compras por impulso. Saber o valor médio do produto fora da promoção é essencial para avaliar se o desconto da Black Friday vale a pena. Portanto, o Procon orienta imprimir ou salvar as imagens das ofertas para comprovação caso ocorra alguma fraude nas promoções.

2 – Lojas Virtuais

Ao comprar pela internet, o consumidor deve verificar se a barra do navegador usa o protocolo HTTPS e exibe um ícone em forma de cadeado fechado, o que indica que o site é seguro e possui certificado digital. O cidadão deve, ainda, ficar atento para sites e perfis de redes sociais falsos ou que oferecem ofertas enganosas. Verifique o histórico da empresa e reclamação de clientes.

3 – Frete

Além de verificar condições de pagamento, opções de parcelamento e juros praticados, o consumidor também deve analisar o valor do frete, que pode ser maior do que o preço do produto. Há empresas que podem tentar compensar o desconto dos produtos ao abusar do valor do frete.

4 – Direito de Arrependimento

O Procon aldeense alerta para o direito de arrependimento de compra, descrito no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Para compras feitas pela internet ou pelo telefone, o consumidor tem até sete (07) dias para desistir da compra a partir da aquisição do produto ou do recebimento.

5 – Código de Defesa do Consumidor

Caso se sinta lesado de alguma forma ou precise esclarecer qualquer dúvida em relação aos seus direitos, o cidadão deve sempre entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor de sua região.

O consumidor que tiver problemas após sua compra, seja com atraso, entrega ou demais questões, deve entrar em contato diretamente com o comércio e registrar sua queixa. Caso não haja uma solução, o cidadão pode oficializar sua demanda com o Procon de São Pedro da Aldeia.

A população pode encaminhar denúncias e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.