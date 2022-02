PROEIS realiza grande apreensão de drogas em Saquarema 

Agentes do Programa de Integração na Segurança (PROEIS) da Prefeitura de Saquarema fizeram duas grandes apreensões de drogas nesta segunda-feira (14). As ocorrências aconteceram nos bairros Itaúna e Condado.

A primeira ocorrência foi no bairro de Itaúna. Após denúncias, os policiais militares e policiais civis foram até uma residência na Rua dos Tatuís. Chegando ao local, os agentes apreenderam diversos pés de maconha que eram cultivados no terreno, 1 tablete de maconha, diversos potes com maconha prensada, 9 sacolés de cocaína, 1 revólver calibre 32 com 5 munições intactas, 11 munições intactas de calibre 22 e 4 de calibre 38, além de medicamentos, ampolas e materias hospitalares diversos. Um homem foi preso.

Já na Rua das Dálias, no bairro do Condado, distrito de Bacaxá, durante patrulha de rotina, os agentes apreenderam 28 pinos de cocaína e 11 papelotes de maconha. Um homem foi preso e confessou que atuava para o tráfico local.

“Demos um grande prejuízo para o tráfico de drogas na cidade. A atuação do PROEIS, juntamente com as demais forças de segurança atuantes na cidade, serviu para diminuir a quantidade de drogas circulando em Saquarema. Vamos continuar trabalhando, intensificando as ações de patrulhamento e investigação para oferecer mais segurança à nossa população”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

Todos os presos foram levados para a 124 DP, no Centro de Saquarema, que está responsável por seguir com as investigações.

O que é o PROEIS

Iniciado em fevereiro de 2020 pela Prefeitura de Saquarema, o PROEIS tem apresentado bons resultados desde sua implantação na cidade.

O programa permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município. Até 50 policiais podem ser utilizados, por dia, no reforço à segurança do município.

Além dos agentes, o PROEIS Saquarema conta com 5 viaturas e 2 motos. Todas as rondas, patrulhas e ordens de serviço são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que faz a gerência do programa na cidade.