Homem é executado perto da Praia do Forte, em Cabo Frio

Um homem, identificado como Lucian vieira, de 29 anos, foi executado com vários tiros na madrugada desta segunda feira, dia 14, na Rua 13 de Novembro, próxima a Praia do Forte, no Centro de Cabo Frio.

As polícias militares e civis estiveram no local posteriormente a perícia foi feita e o corpo removido para o IML do município.

Policiais civis estão à procura de imagem de câmeras de segurança para chegar ao autor do crime.

O caso foi registrado na 126• DP de Cabo Frio, onde o caso será investigado.