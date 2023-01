Projeto Botinho 2023 é encerrado em Cabo Frio com entrega de medalhas e certificados

A cerimônia de encerramento do Projeto Botinho 2023 foi realizada na manhã desta sexta-feira (27), no Tamoyo Esporte Clube, no Centro de Cabo Frio. No município, a colônia de férias foi realizada na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, e contou com a participação de 410 crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, que receberam medalhas marcando a participação no projeto. Os alunos que se destacaram receberam certificados.

O Projeto Botinho é uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, via Superintendência de Defesa Civil.

Participaram da cerimônia o comandante do 18° Grupamento de Bombeiros Militar, tenente-coronel Bruno Barreto Cipriano da Silva; o secretário municipal de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França; o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio; e o vereador Davi Souza, além de outras autoridades.

As atividades do Projeto Botinho, nas praias, aconteceram entre os dias 16 e 26 de janeiro. Nestes dias, os participantes fizeram exercícios físicos na areia e atividade recreativas. Todos, inclusive os pais e responsáveis receberam instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros, além de atividades socioeducativas voltadas à educação ambiental e cidadania.

O superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothavio, destaca a importância da parceria entre o Estado e o município na realização do projeto.

“Foi fundamental a integração entre o município e o Estado. Esse é um projeto que beneficia muitas crianças no município. Nosso principal objetivo é colaborar para a formação de jovens, preparando-os para que se tornem cidadãos mais conscientes no futuro. A Defesa Civil já está planejando todo o cronograma do projeto Defesinha, que será realizado em julho deste ano, no período das férias escolares”, disse Dothavio.