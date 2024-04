Projeto “Cabo Frio: Sempre o Melhor Destino” será lançado nesta terça

A Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Turística (Acia), convida empresários, membros da sociedade civil atuantes no setor turístico do município e a imprensa para o lançamento do projeto “Cabo Frio: Sempre o Melhor Destino”, que acontecerá na próxima terça-feira (30), às 16h, no Malibu Palace Hotel, na Praia do Forte.

Este projeto tem como objetivo fomentar o turismo durante os períodos sazonais da cidade, promovendo seu potencial como destino turístico de excelência. A iniciativa visa buscar soluções para aquecer a economia por trimestres: março, abril e maio; junho, julho e agosto; e setembro, outubro e novembro.

A partir desse primeiro encontro será formada uma comissão das entidades representativas para reuniões que visem discutir a elaboração de um único calendário de eventos visando o desenvolvimento dos diversos tipos de turismos: de esporte e lazer, gastronômico, saúde, aventura, negócios, religioso, cultural, ecoturismo, entre outros, além claro da promoção do destino.

Segundo Renato Martins, presidente da Acia, a essência do projeto é incentivar cada entidade a utilizar sua própria estrutura. Até o momento, fazem parte dessa iniciativa 26 entidades dos poderes públicos, de classe e empresas prestadoras de serviço.

“Nós da Acia estamos muito felizes por podermos colocar esse projeto em prática, agora com aquilo que sempre desejamos, o apoio do governo municipal. Esse projeto é para ser coletivo, com cada um contribuindo com sua especialidade para aquecer e desenvolver a economia da nossa cidade”, disse Renato.

“É uma satisfação enorme para a Secretaria de Governo apoiar um projeto tão significativo para o desenvolvimento do turismo e da economia local. Cabo Frio, como a maior cidade da região, recebe milhares de visitantes ao longo do ano, mas tem o potencial para atrair ainda mais com a organização proposta por este projeto, que visa um esforço coletivo. Esse é um projeto antigo que foi totalmente atualizado para fazer possível que saíamos da mentalidade de uma cidade de veraneio para uma cidade verdadeiramente turística. O turismo é a principal atividade econômica da região, e isso atribui a todos nós a responsabilidade de trabalhar em conjunto para impulsionar a engrenagem, garantindo assim a manutenção e a geração de empregos e renda”, ressaltou a secretária de Governo, Thaís Rodrigues.

Serviço:

Data: 30 de abril de 2024

Horário: 16h

Local: Malibu Palace Hotel – Praia do Forte – Cabo Frio