Maneva irá agitar Arraial do Cabo no dia 11

A banda subirá ao palco em 11 de maio, às 22h, apresentando sucessos como “seja para mim”, “saudades do tempo” e “pisando descalço”. Maneva já recebeu mais de 10 prêmios, acumulando mais de 1 bilhão de streams em seus 18 anos de carreira, com mais de 15 álbuns entre estúdio e ao vivo.

A celebração do 39º aniversário de emancipação político-administrativa de Arraial do Cabo terá início no sábado, 11 de maio, com o show do grupo Maneva. No domingo, 12, a festa será comandada pelo grupo Barões da Pisadinha. Na segunda-feira, 13, Sorriso Maroto encerrará este grande evento.