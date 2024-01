Projeto do Centro de Referência de Herança Africana, Tradições Quilombolas e Povos Tradicionais de Cabo Frio será formalizado nesta terça

No dia 9 de janeiro de 2024, às 10h, a população se reúne na Fazenda Campos Novos para formalizar o anteprojeto do Centro de Referência de Herança Africana, Tradições Quilombolas e Povos Tradicionais.

Este encontro é o resultado do trabalho preliminar realizado por uma comissão composta por membros do governo, representantes da UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense, comunidades quilombolas locais, sociedade civil e advogados que contribuíram para o Relatório da Escravidão Negra no Brasil da OAB/RJ.

Juntos, estamos construindo um espaço que celebra e preserva nossa rica herança africana.