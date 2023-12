Réveillon em Cabo Frio vai ter pagode, pop rock, sertanejo e gospel

O Réveillon em Cabo Frio será animado com shows de samba, pop rock, sertanejo e gospel. A Prefeitura está preparando a festa e a programação conta com apresentações musicais nos dias 30 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro, na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.

Iniciando a festa, no sábado (30), na Praia do Forte, sobe ao palco, às 23h, o Grupo Clareou, que promete animar o público com muito samba e pagode. Em Tamoios, no mesmo horário, o show será com os veteranos do Jota Quest, que vão fazer a galera vibrar com muito pop rock.

Já no domingo (31), a virada do ano na Praia do Forte, vai ser com a cantora Paula Fernandes, que promete colocar o público para dançar muito sertanejo. Em Tamoios, a chegada de 2024 será celebrada com o Grupo Imaginasamba.

O primeiro dia de janeiro será de bençãos, com os shows gospel. Na Praia do Forte, às 21h, sobe ao palco o cantor Samuel Messias. Já em Tamoios, a noite de celebração será com Marquinhos Gomes, que se apresenta também às 21h.

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, destaca a dedicação da administração municipal para ter um festa especial e acolhedora.

“A gente preparou esse réveillon com todo carinho para que possamos acolher nossos turistas e que nossos moradores possam viver mais essa virada de ano com muita felicidade em Cabo Frio. Nossa programação será diversa e atenderá igualmente quem estiver na Praia do Forte e em Tamoios. Com tudo oficializado e certo, estamos muito felizes em anunciar esses três dias de celebração para receber o ano novo”, disse.