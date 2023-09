Rio Comedy Club é atração no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia neste sábado

O sábado (23/09) promete divertir a plateia no Teatro Municipal Dr. Átila Costa com o Rio Comedy Club, a partir das 21h. A comédia, com tiradas inteligentes dos cinco integrantes do grupo, garante combater o mau humor. Pela primeira vez em São Pedro da Aldeia, o show conta com um convidado especial surpresa e o quadro sucesso de visualizações “Quem Vai Primeiro?”. A classificação indicativa é de 14 anos e os ingressos estão à venda online.

Conhecido como “O rei dos trocadilhos”, Marcos Castro possui mais de 3 milhões de inscritos no seu canal Castro Brothers no Youtube. Ele se junta a Marcos Rossi, “o homem das mil vozes”; Bira Thomaz, reconhecido por sua malemolência; Cezar Maracujá, dos canais IXI e Parafernalha; e um convidado que será revelado apenas no palco.

No quadro “Quem Vai Primeiro?”, os humoristas são desafiados a improvisar piadas com temas sugeridos pela plateia. Os vídeos desse quadro já alcançaram a marca de 5 milhões de visualizações no Instagram, com sucessos como “E se os super-heróis morassem no Rio de Janeiro?”, “Funks escritos por profissionais da saúde”, entre outros.

Os ingressos estão à venda pelo valor de R$80 (inteira) e R$40 (meia) e podem ser adquiridos on-line, no site Sympla, com taxas adicionadas e opção de parcelamento.