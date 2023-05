Ruas de Cabo Frio recebem o “Pedal Caipira” nesta quinta-feira

Junho começa nesta quinta-feira (1°), trazendo o clima dos festejos de meio de ano. Em Cabo Frio, o primeiro “arraiá” será sobre duas rodas, com a realização do “Pedal Caipira”, pelo Movimento Bike Night, com o apoio da Prefeitura, por meio da Guarda Civil Municipal, na organização do trajeto.

A concentração será às 19h30, em frente à loja Show Bike, na Rua Expedicionário da Pátria, n.º 952, em São Cristóvão. O evento, que é gratuito e aberto a toda a família, também comemora os nove anos do Movimento Bike Night.

Sem deixar de lado a solidariedade, a organização do passeio ciclístico pede que os participantes levem 1Kg de alimento não perecível para doação à Apae. Aqueles que desejarem também podem participar vestidos com roupas e adereços típicos de festas juninas.

O Passeio Ciclístico Noturno Bike Night Cabo Frio é um encontro de ciclistas e de adeptos do uso da bicicleta que se reúnem para pedalar pela cidade. O objetivo é promover saúde e qualidade de vida por meio da prática de atividade física.

Os passeios são realizados sempre na primeira quinta-feira de cada mês, e costumam reunir de 100 a 150 pessoas, em dias normais, entre moradores e turistas; e de 350 a 500 participantes, em edições especiais, quando se comemora alguma data importante dentro do calendário de eventos do município ou nacional.