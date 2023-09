Ruas do bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, recebem obras de infraestrutura

Diversas ruas do bairro Colina serão beneficiadas com serviços de drenagem pluvial, pavimentação e ações complementares. O trabalho é possível após a Prefeitura de São Pedro da Aldeia ter aderido ao programa “Governo Presente nas Cidades”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Na última semana, foi realizada a construção de meio-fio na Rua Machado de Assis, além da regularização da Rua Elevino Elias da Silveira e do assentamento da base das calçadas na Rua Lima Barreto.

As ações do programa beneficiam, ainda, as Ruas Cássia Kiss, Monteiro Lobato, Primavera, Paixão, José Vicente Matos, Araújo, Monte Verde, Central Colina, Estrela Azul, Duque de Caxias, Travessa Horizonte e na Rua da Pedreira.

O programa “Governo Presente nas Cidades” tem como objetivo a concepção, o planejamento e a execução de trabalhos junto aos municípios fluminenses. O principal objetivo é a implantação, recuperação e melhoria da infraestrutura regional e municipal, urbana e rural.