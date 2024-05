São Pedro da Aldeia apresenta jam session nesta quinta-feira 

A Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro da cidade, será o cenário para mais uma edição do Sal dá Jazz. Promovida pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, a jam session acontecerá nesta quinta-feira (09/05), a partir das 20h, sob o comando da banda Bananna Bossa Jazz Club, com repertório de jazz e bossa nova. A programação é aberta a todos os músicos amantes e adeptos dos estilos jazzísticos.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre o retorno do projeto em 2024. “Esta será nossa primeira edição do Sal dá Jazz deste ano, desta vez na Praça da Igreja Matriz. O nosso objetivo com esse projeto é promover o acesso gratuito à música e dar visibilidade aos artistas da nossa cidade, selecionados e contratados via Edital de Chamamento Público. Todas as edições são sempre muito contagiantes, os artistas tocam, cantam, improvisam e interagem bastantes com o público. Também é uma excelente oportunidade para que a população possa curtir um momento de lazer, cultura e boa música”, destacou.

Composta por Antonio Andrade (contrabaixo), Edson Santos (saxofone), Mário Patti (bateria), Samuel Jr. (piano) e Shylanar (voz), a banda Bananna Bossa Jazz Club promete contagiar o público com uma seleção de sucessos da bossa nova e do jazz nacional e internacional, passando por grandes ícones da música, como Tom Jobim, Dorival Caymmi, Djavan, Amy Winehouse, Norah Jones e Alicia Keys, dentre outros. A proposta da banda foi uma das contempladas pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2023, na categoria “Músico Banda – Sal dá Jazz”.