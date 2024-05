Secretaria da Pessoa com Deficiência de Búzios recebe visita do Senador Romário 

Búzios: A Secretaria da Pessoa com Deficiência recebeu nesta terça-feira (07), a visita do Senador Romário, grande representante da causa da pessoa com deficiência. Ele veio conhecer a nova Secretaria, já que na inauguração não foi possível comparecer, além das conquistas e projetos em prol da pessoa com deficiência.

Na ocasião, Romário foi recepcionado pela secretária da Pasta, Luciana Sant’Ana, que o conduziu para conhecer toda a estrutura do ambiente da nova sede. Um artista PCD, cadastrado na secretaria, Ezequiel Simas, presenteou o Senador com um quadro de sua autoria. O prefeito Alexandre Martins e o vereador Aurélio Barros também participaram da visita junto com o Senador.

A presença do Senador Romário, um dos defensores dos direitos da pessoa com deficiência, é fundamental para concretizar o ideal que queremos para nossa Cidade, projetos e ações de políticas públicas para uma melhor qualidade de vida dos PCD’s e seus familiares” disse a Secretária Luciana.