São Pedro da Aldeia apresenta mais uma edição do projeto Sal dá Jazz nesta quinta

O projeto Sal dá Jazz, da Secretaria Municipal de Cultura, vai movimentar a quinta-feira (21/09) em São Pedro da Aldeia. O evento será às 20h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, e terá como convidado especial o saxofonista Brenddon Miranda, que traz repertório de jazz, MPB, samba e bossa nova. A programação é aberta ao público e promove uma jam session de música instrumental.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, convida a população a participar do projeto. “Gostaria de convidar a todos para mais uma edição do Sal dá Jazz, para quem quer curtir uma bossa nova, um samba jazz e um jazz latino, que é uma música improvisada. Aproveito para convidar todos os músicos que quiserem levar seus instrumentos e participar com a gente. Tem sido um movimento crescente em cada edição, tanto com músicos locais, como de outras cidades também, que estão vindo participar dessa jam session”, disse.

Convidado especial da noite, Brenddon Miranda é instrumentista e professor de música com mais de 10 anos de atuação. Entre 2011 e 2013, fundou duas escolas de música em Araruama, onde chegou a ter mais de 100 alunos ativos nas aulas semanais. Há oito anos, começou a se dedicar aos estudos e a viver da arte de tocar, passando a se apresentar como saxofonista na Região dos Lagos, fora do estado e até no exterior. Ele também assina a criação dos projetos musicais SaxAcustico (sax e violão), VioSax (voz, sax e violão), OpenSax (DJ e saxofone) e SaxPlay (playback e sax).

As jam sessions do Sal dá Jazz acontecem uma vez por mês, abertas aos artistas da cidade, amantes e adeptos dos estilos jazzísticos e da livre improvisação. A ação foi lançada pela Secretaria Municipal de Cultura em 2022 com o objetivo de criar um ponto de encontro para músicos e ouvintes, além de democratizar o acesso ao jazz e à improvisação musical. O nome do projeto faz alusão à histórica atividade salineira, que por décadas comandou a economia do município, impulsionando e influenciando a cultura e o desenvolvimento regional.