São Pedro da Aldeia comemora 407º aniversário com shows e desfile cívico

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando uma grande festa para celebrar o 407º aniversário de fundação do município, que será comemorado no dia 16 de maio. O tradicional desfile cívico escolar irá abrir a programação especial, que também contará com shows musicais e os jogos finais de beach soccer do 40º Fest Verão.

programação do dia 16 de maio, quinta-feira, começará cedo, com o ritual oficial de hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal que acontecerá em três pontos do centro da cidade. Primeiro na Câmara Municipal, às 7h15, depois na sede da Prefeitura, às 7h30 e, em seguida, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, às 7h45. O tradicional Desfile Cívico está marcado para as 9h; a Igreja Matriz de São Pedro celebra uma missa pelo povo aldeense às 19h.

As apresentações musicais terão início no dia 17 de maio, sexta-feira, às 20h, com apresentação de Ju Feliciano. Em seguida, Raylane Mendes subirá ao palco. André Vianna fechará a programação da noite. Na arena montada na Praia do Centros, os fãs e admiradores do esporte irão acompanhar as finais do 40º Fest Verão de São Pedro da Aldeia a partir das 19h, com jogos de beach soccer nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17.

No sábado, 18 de maio, a festa será comandada pelo grupo Nosso Nome é Pagode, às 20h; por Arthur Pimenta, às 22h, e Pagodeando, às 00h. Já na Praia do Centro, a partir das 19h, o público irá conhecer os campeões do beach soccer no sub-11, feminino, veterano e adulto. Os jogos marcam o encerramento do Fest Verão aldeense.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (15 de maio)

19h – Sessão Solene – Câmara Municipal de Vereadores

Quinta-feira (16 de maio)

7h15 – Hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal

7h30 – Hasteamento de bandeiras na Prefeitura Municipal

7h45 – Hasteamento de bandeiras na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)

9h – Desfile Cívico

19h – Missa Solene – Igreja Matriz

Sexta-feira (17 de maio)

Programação do 40º Fest Verão (beach soccer) – Praia do Centro

19h – Final do Sub-13

20h – Final do Sub-15

21h – Final do Sub-17

Programação no Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)

20h – Show com Ju Feliciano

22h – Show com Raylane Mendes

00h – Show com André Vianna

Sábado (18 de maio)

Programação do 40º Fest Verão (beach soccer) – Praia do Centro

19h – Final do Sub-11

20h – Final do Feminino

21h – Final do Veterano

22h – Final do Adulto

Programação no Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)

20h – Show como grupo Nosso Nome é Pagode

22h – Show com Arthur Pimenta

00h – Show com Pagodeando

Quinta-feira (30 de maio)

Programação de Aniversário do Museu Regional do Sal

18h – Abertura da Exposição “Museu do Sal: 1 Ano de Arte, Cultura e História”

– Abertura da Exposição Gabriel Joaquim dos Santos e a Casa da Flor: Bordando o Sonho, a Flor e a Casa (Coletivo Bordado Solidário)

– Lançamento de cinco novos temas em exposição permanente

Sexta-feira (31 de maio)

18h – Roda de Causos da Aldeia de São Pedro – Museu Regional do Sal

Sábado (1º de junho)

17h às 22h – Feira Aldeia Criativa – Museu Regional do Sal