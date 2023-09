São Pedro da Aldeia recebe 12ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo

A 12ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia acontece neste domingo (01/10). A festa será realizada no espaço da Feira Livre Municipal, no bairro Nova São Pedro, a partir das 13h. O evento é realizado pela ONG Aldeia Diversidade e conta com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Turismo, de Saúde e de Segurança e Ordem Pública.

De acordo com a presidente da ONG Aldeia Diversidade e organizadora do evento, Laysa Jotha, diversas atrações prometem agitar o evento, entre elas a presença da madrinha do movimento, Aliccia Brocchi, e do DJ Oficial e padrinho, Melkan. “As atrações começam cedo, às 13h, com um time de DJs comandando o evento, que acaba às 22h. Às 18h, teremos a execução do hino nacional e as falas das lideranças dos movimentos sociais e do poder público. A festa continua com os DJs e drag queens”, destacou Laysa.

O tema central escolhido para 2023 é “Aldeia Diversidade, na luta pela garantia de direitos”. O evento contará com a tenda da Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenadoria LGBTQIA+ da cidade e do Centro de Cidadania da Baixada Litorânea, oferecendo serviços diversos. Há, ainda, apoio do Programa Rio Sem LGBTIfobia, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal, também estará presente no evento com orientações.