Dia D de Vacinação Antirrábica acontece neste sábado em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai promover mais um mutirão de vacinação antirrábica. O evento será neste sábado (30/09), das 9h às 16h, em 15 pontos distribuídos pela cidade. As doses da vacina contra a raiva animal serão destinadas a cães e gatos.

Para vacinar e proteger o seu pet, os donos devem ficar atentos a alguns requisitos. O principal é levar a carteirinha de vacinação animal para ser atualizada com o lote e a validade da vacina.

Confira as orientações divulgadas pela Secretaria de Saúde:

– O volume inoculado (aplicado) será de 1ml para cães e gatos, adultos ou filhotes, acima de 03 meses;

– Fêmeas gestantes ou amamentando não podem ser vacinadas;

– A responsabilidade de contenção do animal, será sempre do proprietário, nunca do vacinador ou voluntário;

– Observar se a guia (corrente ou similar) e coleira estão bem ajustados;

– Gatos, preferencialmente, devem ser transportados em caixas de transporte como meio apropriados;

– Não será permitida a vacinação caso haja a presença de jovens menores de 18 anos como condutor do animal aos postos de vacinação fixo ou volante;

– Somente será fornecida a vacina a maiores de 18 anos em dose de 1ml, em seringas únicas, em compartimentos que contenham gelo suficiente para conservação da dose, a aplicação deve ser feita em casa de forma imediata;

– Não é permitida a liberação de frascos fechados. Somente em dose de 1ml com gelo suficiente para cobrir toda a seringa com vacina;

– Caso haja agressão, lavar com água e sabão o local, procurar um posto médico para orientação. Deixar o animal em observação por 10 dias em estado normal de criação;

– Os vacinadores poderão se abster de fazer a vacinação em animais demasiadamente estressados ou agressivos;

– Animais em período pós-cirúrgico ou muito debilitados, não serão vacinados.

Confira os locais de vacinação:

– Secretaria de Saúde

Rua Antônio Benedito Siqueira, n° 87 – Centro.

– Esf. Porto da Aldeia

Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia.

– Esf. Praia Linda

Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66.

– Esf. Botafogo

Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos).

– Esf. Baixo Grande

Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande.

– ESF Alecrim

Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim.

– ESF Ponta do Ambrósio

Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio.

– ESF Porto do Carro

Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro.

– ESF Vinhateiro

Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/n, Vinhateiro.

– UBS Fluminense

Rua Rezende, nº 54 – Bairro Fluminense.

– ESF Campo Redondo

Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo.

– UBS Balneário

Rua São Jorge, s/nº – Balneário.

– Esf. Orquídea

Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas

– Associação de Moradores do Balneário

Av. Porto Feliz, s/n, Balneário.

– Associação de Moradores do Bairro São João

Rua São Jorge, s/nº.

A Secretaria de Saúde esclarece que, para a ação do Dia D, foram selecionados pontos estratégicos de vacinação. Os bairros não contemplados pela mobilização terão cobertura posteriormente de forma escalonada. A medida é necessária devido a grande extensão do município.