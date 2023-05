São Pedro da Aldeia volta a realizar Desfile Cívico

Após três anos sem a realização do evento, devido à pandemia de Covid-19, o tradicional Desfile Cívico Escolar aldeense vai voltar a movimentar as ruas da cidade no dia 16 de maio. A data marca o 406º aniversário de fundação de São Pedro da Aldeia. O evento, que terá início às 9h, contará com a participação de 84 escolas e instituições, 17 bandas marciais e, aproximadamente, 2.100 participantes.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre a iniciativa. “Esse é um momento muito especial para toda a nossa equipe, porque será o primeiro Desfile Cívico organizado pela nossa gestão. Estamos nos dedicando muito para entregar uma festa bonita e segura, como cada aldeense merece”, comentou.

Em 2023, os participantes do Desfile Cívico Escolar darão vida ao tema “São Pedro da Aldeia reencontra a alegria”. As escolas e instituições desfilarão ao som de bandas marciais, divididas por blocos, pela Avenida São Pedro em direção à Praça Agenor Santos, onde será instalado o palanque reservado às autoridades.

A secretária de Educação, Sheila Atalla, também comentou sobre o evento. “A Secretaria Municipal de Educação tem o enorme prazer de apresentar, junto com as escolas da rede, estaduais e particulares, as instituições parceiras, os militares e diversas ONGs, a alegria de São Pedro da Aldeia ao resgatar o seu tradicional desfile. Nossa cidade vive hoje um tempo de celebração: pelo seu desenvolvimento, pela paz e tranquilidade de nossa população, que vive novos tempos pelos quais só temos que agradecer e comemorar”, afirmou.

A programação do dia 16 de maio, terça-feira, começará bem cedo, às 6h, com a alvorada festiva, seguida do ritual oficial de hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal que acontecerá em três pontos do centro da cidade. Primeiro na Câmara Municipal, às 7h15, depois na sede da Prefeitura, às 7h30 e, em seguida, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, às 7h45. O tradicional Desfile Cívico está marcado para as 9h; a Igreja Matriz de São Pedro celebra uma missa pelo povo aldeense às 19h.

Confira a programação completa em comemoração aos 406 anos de São Pedro da Aldeia:

13 de maio – Sábado (programação gospel)

20h – Show com Soul Cristo

21h15 – Show com Salomão do Reggae

23h – Show com Samuel Messias

14 de maio – Domingo

20h – DJ

20h30 – Show com Raoni

22h – Show com Ramona Rox

00h – Show da banda Onze:20

15 de maio – Segunda-feira

19h – Sessão Solene Câmara Municipal

20h – DJ

20h30 – Show com Junior Linhares

22h – Show com Paula Azevedo

00h – Show do cantor Xande de Pilares

16 de maio – Terça-feira

6h – Alvorada festiva

7h15 – Hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal

7h30 – Hasteamento de bandeiras na Prefeitura Municipal

7h45 – Hasteamento de bandeiras na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)

9h – Desfile Cívico

19h – Missa Solene – Igreja Matriz