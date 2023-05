Prefeito de São Pedro da Aldeia visita polo da Firjan SENAI em São Gonçalo

O prefeito Fábio do Pastel visitou, nesta segunda-feira (08/05), a Escola Firjan SESI de São Gonçalo. O chefe do executivo aldeense foi recebido pelo 1º vice-presidente da Firjan, Luis Cartana Alces; o presidente e vice-presidente da filial Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin e Sérgio Yamagata, respectivamente; a gerente do Firjan II, Katia Turra, e o gerente executivo Regional 04, Anderson Carolo.

Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Foi uma visita muito especial e produtiva para todos nós. A Firjan SENAI é uma grande parceira no nosso objetivo de qualificar a mão de obra aldeense, visando o mercado de trabalho, e continuaremos trabalhando juntos nesse sentido”, comentou o prefeito.

Os secretários de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, e de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, o diretor de Desenvolvimento Econômico, Sandro Bouth, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, também participaram do encontro.

O grupo teve a oportunidade de conhecer as instalações da Escola Firjan, que está presente em todo o estado do Rio de Janeiro, com 14 unidades de ensino regular, ambientes modernos e uma metodologia diferenciada. Na ocasião, também foi apresentado o projeto que a Federação tem para a Região dos Lagos.

O convite para a visita foi feito no mês de abril, durante a reunião que oficializou a realização de novos cursos gratuitos em São Pedro da Aldeia, frutos da parceria entre a Prefeitura e a Federação.