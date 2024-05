Saúde de Búzios amplia atendimento médico de atenção básica nas UBSs de José Gonçalves, Capão e Baía Formosa

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (13), a ampliação de mais um profissional médico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos bairros de José Gonçalves, Capão e Baía Formosa. O reforço de mais um profissional da saúde, vêm após o Ministério de Saúde emitir uma nova portaria que permite a contratação de mais médicos para atender às demandas locais.

O secretário da Pasta, Leônidas Heringer, esteve reunido nesta manhã (14), com a equipe José Gonçalves, já iniciando o projeto com dois médicos na unidade. De acordo com o secretário, isso visa dar um melhor atendimento à população: “A gente sabe que algumas equipes já estão ali no limite, então para dar o melhor atendimento, implantamos o segundo médico. Isso vai dar muito mais celeridade para a população ser atendida e muito mais conforto para a equipe também, no sentido de conseguir dar atendimento no tempo esperado”.

De acordo com o coordenador Médico da Atenção Básica de Saúde do município, Dr. Antônio Ruschel, a intenção é ampliar o acesso à consulta, o atendimento de demanda espontânea, acolhimento e toda carta de serviço do programa de saúde familiar: “Mais um ganho para população que pode buscar resolver suas questões de saúde dentro do seu território, diminuindo filas no hospital e nas policlínicas”.

Com mais essa iniciativa, a Prefeitura de Búzios, firma seu compromisso em fortalecer a atenção básica do município, oferecendo a população mais um profissional médico próximo a sua residência, além de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.