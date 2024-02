Secretaria de Obras de São Pedro da Aldeia apresenta nova fase do programa “Calçada Ideal”

O prefeito Fábio do Pastel participou, na terça-feira (20/02), da apresentação do programa “Calçada Ideal”, que tem como objetivo padronizar as calçadas do município seguindo princípios como acessibilidade e segurança. O projeto, que está em sua 4ª fase, é desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente e Pesca, com auxílio técnico da Firjan.

Durante a reunião, foi apresentado um manual técnico e um folder explicativo com orientações sobre as melhores práticas construtivas de calçadas, rampas, pavimentação e arborização, entre outros. Na oportunidade, o especialista técnico do Centro de Referência da Construção Civil e representante da Firjan, Luiz Gustavo Tavares Guimarães, destacou a felicidade em acompanhar o avanço de São Pedro da Aldeia com o programa.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, participou do encontro e falou sobre a iniciativa. “Uma calçada ideal é a que nos garante um deslocamento livre e seguro, por isso a importância do manual para criarmos caminhos acessíveis”, comentou.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Governo, Luiz Fernando Jr., de Saúde, Maria Márcia Fontes, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, de Assistência Social e Direitos Humanos, Diana Alves, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, o procurador-geral, Peter Samerson, o secretário adjunto de Obras, Antônio Andrade, o chefe de gabinete, Moisés Batista, a diretora do Centro Municipal de Reabilitação, Fernanda Suzarte, o coordenador de Posturas, Cristiano Moura, e o técnico cadista Rafael Moreira.