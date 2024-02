O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 22

Búzios

O TRE aprovou o calendário e as regras para a eleição suplementar de Búzios, no dia 28 de, abril que será um domingo. Segundo informações, os pré candidatos já estão no embalo da suplementar, fazendo os encontros nos cafés de Búzios. Caldeirão tá fervendo!

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, foi o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, do quadro Sala VIP. Fábio do Pastel disse que tem dado o seu melhor na administração do município aldeense. Disse que vai lutar concluir as obras em andamento e que o Hospital é a prioridade do momento.

Arraial do Cabo

O PROCON de Arraial do Cabo, nesta quinta-feira (22), realizou uma fiscalização em conjunto com a Vigilância Sanitária e Secretária de Posturas em um restaurante e meio de hospedagem da cidade visando apurar denúncias recebidas com relação a possíveis irregularidades. No ato da fiscalização o estabelecimento foi notificado para cumprir algumas exigências, como a identificação correta dos produtos com relação a data de fabricação e validade, a organização e limpeza de suas dependências, documentos necessários para melhor atendimento de seus clientes e para regularização do estabelecimento, dentre outras orientações e exigências apontadas.

Os fiscais aproveitaram para reforçar algumas determinações para que o estabelecimento possa se adequar e aprimorar o atendimento ao consumidor, notificando a empresa para cumpri-las dentro do prazo legal.

Araruama

O ex-vereador e ex- vice prefeito de Araruama, Anderson Moura, atualmente vice-presidente da TurisRio, participou do lançamento do calendário de eventos do município de Búzios, nesta quarta-feira (21). Durante o discurso falou o cargo que o prefeito Rafael Aguiar estava ocupando. Moura disse que já tinha vivido algo parecido e conselho que daria a Aguiar era para dar o melhor de no cargo de prefeito.

Cabo Frio

Quem vai ser o nome para a prefeitura de Cabo Frio para representar o lega do ex-prefeito Marquinho Mendes? Pela ruas da cidade, já se fala que Marquinho vai lançar a esposa Kamila Mendes. Será?

Iguaba Grande

Nesta semana, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou, junto à coordenadora do Instituto Escola do Mar, Paloma Árias, o 1º encontro do Programa Bandeira Azul 2024. Na ocasião, foram abordados os critérios sobre a Bandeira Azul, uma avaliação sobre o período de carnaval, a vistoria na Praia dos Ubás e a análise dos indicadores na temporada 2023-2024. Foi definido um planejamento para o mês de março, com ações educativas ambientais em parceria com a rede pública de ensino da cidade. Esse tipo de realização é um dos critérios exigidos pela bandeira, com o intuito de fomentar a consciência ambiental e promover o incentivo a ações ecologicamente apropriadas. Também foram analisados a possibilidade e os critérios a serem seguidos para trazer o certificado ecológico internacional para uma nova praia do município. A Bandeira Azul foi hasteada na Praia dos Ubás em dezembro de 2023 e foi a primeira praia lagunar do Brasil a receber o selo de um dos mais importantes prêmios ecológicos internacionalmente concedidos às praias que cumprem critérios e padrões de qualidade.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, segue com os serviços de apoio aos produtores familiares da cidade. As ações ocorrem por meio de apoio técnico, de maquinário ou de insumos. Nesta semana, as equipes atuaram em uma propriedade rural de Palmital, com o serviço de gradeamento de solo, que tem a finalidade de desmembrar o solo em pedaços, gerando um melhor acabamento ou deixando a estrutura da terra mais adequada para utilizar a sementeira. O trator com grade aradora também pode ser usado para arrancar ervas daninhas. Já em Sampaio Corrêa, as equipes trabalharam na limpeza de vala para drenagem de propriedade rural. Esta ação permite que, em épocas de chuva, o acúmulo de água não cause estragos na plantação. Os pequenos produtores e agricultores familiares de Saquarema podem solicitar diversos serviços gratuitos junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Basta que o produtor procure a sede da Secretaria, que funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 16hs, na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa, após o posto Voo Livre.