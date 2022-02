Secretaria de Saúde de Cabo Frio apresenta ações de combate ao coronavírus em reunião na Câmara 

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de Cabo Frio apresentou as ações do governo municipal para o enfrentamento da covid-19. A iniciativa aconteceu no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A reunião na casa legislativa foi aberta pelo vereador Felipe Fernandes, que destacou a relevância do tema e a importância da transparência nas ações governamentais.

As coordenadoras de Vigilância Epidemiológica, Keli Magno, e da Comissão de Controle de Infecção em Estabelecimentos, Kelly Lopez, apresentaram, respectivamente, os gráficos que demonstram a evolução epidemiológica no município e as medidas realizadas e aplicadas pela gestão da saúde para o controle da pandemia.

Os dados apresentados puderam reforçar que o avanço da vacinação e demais ações, como reforço no atendimento e o monitoramento dos casos com foco no diagnóstico e acompanhamento da covid-19, resultaram na queda do número de internações e óbitos pela doença.

“Mesmo que o mês de janeiro deste ano tenha tido o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia, os casos de agravamento diminuíram muito, pois os números de óbitos e internações não superam os dados do ano passado. Apontamos que esse cenário positivo se deve ao avanço da imunização”, explica Keli Magno.

Na ocasião, a secretária de Saúde, Erika Borges, reforçou que a pandemia não acabou e que as medidas de segurança para evitar a disseminação da covid-19 precisam ser mantidas.

“Estamos à disposição desta casa e de qualquer órgão ou entidade para prestar as informações sobre a pandemia no município, dando transparência e visibilidade aos dados. Os gráficos e números são acompanhados constantemente por toda equipe da Saúde, para que as estratégias de enfrentamento sejam definidas. No entanto, a atuação deve ser em conjunto com a população. Só vamos avançar e garantir o controle da doença se cada cidadão fizer a própria parte. A pandemia ainda não acabou. É necessário o uso de máscara, a imunização completa e demais medidas para evitar a disseminação do vírus”, disse Erika.

O encontro foi conduzido pela equipe integrante do Comissão de Combate à Covid da Secretaria de Saúde, formado pela secretária Erika Borges; a secretária adjunta de Administração e Saúde, Kamila Vianna; a superintendente de Vigilância em Saúde, Lucy Pires; a coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas; o apoiador e facilitador da equipe médica da Saúde da Família, Guilherme Tritany; a apoiadora técnica da secretaria de Adjunta de Atenção e Saúde, Ana Raquel Geawryzewski; e a supervisora do Laboratório de Saúde Pública, Sandra Rabelo.

Participaram ainda o presidente da Câmara, Miguel Alencar, os vereadores Rodolfo de Rui, Leo Mendes, Alexandre da Colônia, Thiago Vasconcelos, Josias da Swell, Oséias de Tamoios, Douglas Felizardo e assessores parlamentares dos vereadores Luis Geraldo, Roberto Jesus, Adeir Novaes, Alexandra Codeço, Jean da Autoescola e Vanderson Bento.