Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia atua no bairro Ponta do Ambrósio

A Secretaria de Serviços Públicos segue investindo em melhoria de qualidade de vida para toda a população aldeense. Nesta quinta-feira (22/02), a pasta está atuando no bairro Ponta do Ambrósio com diversos serviços. São realizadas ações de patrolamento, retroescavadeira com caminhão de limpeza, roçada e capina.

A moradora Monica Guerra estava acompanhando as ações dos funcionários. “Eu estou amando essa limpeza, pois vai combater a proliferação do mosquito da dengue também. Tem que mostrar serviço mesmo”, afirmou.

A Secretaria de Serviços Públicos também realiza diversas ações de manutenção em outras localidades aldeenses. Nesta quinta-feira (22/02), os bairros Parque Dois Meninos, Morro dos Milagres, Bela Vista, Centro, Baleia, Boqueirão, São José, Camerum, Praia Linda, Bela Vista, Praia da Tereza, Balneário São Pedro, Parque Estoril, Vinhateiro, Balneário Cancela, Balneário das Conchas, Rua do Fogo e Retiro receberam equipes da Prefeitura.

As ações de manutenção incluem patrolamento, retroescavadeira com caminhão de limpeza, roçada, capina, saneamento e iluminação. Para realizar agendamentos com a Secretaria de Serviços Públicos, os moradores devem entrar em contato pelo número provisório (22) 2321-4291 ou enviar uma mensagem para a atendente virtual Salina, pelo WhatsApp, no número (22) 98878-9913.