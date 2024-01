Secretário participa de reunião na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia para discutir ampliação da Estrada da Boa Vista

O secretário municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, participou de uma reunião na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA) na quarta-feira (24/01).

O encontro abordou as obras de drenagem, pavimentação e ampliação da Estrada da Boa Vista, executada por meio do Programa Governo Presente nas Cidades da Secretaria Estadual das Cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Também participaram da reunião o Comandante da BAeNSPA, Capitão de Mar e Guerra Robertson Diogo Melo; o superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado das Cidades, Pedro Ferreira; o assessor da Secretaria Estadual das Cidades, Adriano Mattos, além do representante da empresa responsável pela execução das obras, o engenheiro Ronaldo Araújo.