A iniciativa do Instituto Novo Ser, em parceria com a Prefeitura, estará na Praia do Peró, com diversas atividades gratuitas e adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como banho de mar, banho de sol, piscina infantil, frescobol, vôlei sentado e stand up.

Participe! A ação acontece no sábado (26) e domingo (27), das 9h às 14h, próximo à rampa de acesso da praia.