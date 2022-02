Segurança Pública de Arraial do Cabo divulga balanço do PROEIS em janeiro 

A Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo, divulgou, nesta quinta-feira (3), o balanço da atuação do PROEIS, em janeiro, primeiro mês do programa no município No período, foram apreendidos 454 pinos de cocaína, 29 tabletes de maconha, R$ 70 em espécie, 50 munições, uma pistola 9 milímetros, um revólver calibre 38, três suspeitos encaminhados a 132ª DP e um celular foi recuperado.

Parceria – Em dezembro do ano passado, o Secretário de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Leandro Alex, participou de uma reunião na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Cproeis), no Rio. No encontro, ficou firmado o convênio entre a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro para Policiais Militares atuarem no município.

O convênio garantiu um aumento no efetivo de PMs na cidade, que poderá chegar a até cinco vezes mais. O Programa tem como objetivo contratar policiais nos seus dias de folga, para aumentar a proteção em áreas previamente estudadas e programadas.