Show do cantor Di Ferrero abre Campeonato Estatual de Motocross e Supercross neste fim de semana em Búzios

Os preparativos para o Campeonato Estadual de Motocross e Supercross na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves, está a todo vapor. O evento será realizado neste final de semana, nos dias 26, 27 e 28. O cantor Di Ferrero, se apresenta na sexta-feira (26), na abertura do evento. As competições serão realizadas no sábado e no domingo (27 e 28), durante o dia.

O Campeonato Estadual de Motocross e Supercross é uma realização da Femerj (Federação de Motociclismo do Rio de Janeiro), com o apoio da Prefeitura de Búzios.

O local receberá praça de alimentação, posto médico, além de banheiros químicos.

Os pilotos interessados em participar poderão se inscrever no dia da prova, para atualização dos pilotos filiados, que deverão apresentar a carteira digital da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e um documento de identificação pessoal com foto.