Cabo Frio exibe exposição “Gente na Capa” que revela a diversidade humana

Como local de difusão de arte e cultura, o corredor do Gabinete da Prefeita, na Prefeitura Municipal de Cabo Frio, exibe a mostra “Gente na Capa”, da artista Liana Turrini. A exposição faz parte do projeto contemplado no Edital de Ocupação Gabinete Galeria, do Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural (Proedi), promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

“Gente na Capa” é uma coleção de gravuras que retrata a diversidade na gama de rostos, tipos e expressões de pessoas de várias origens. Desde homens e mulheres até casais, negros, asiáticos e brancos, as obras capturam momentos de tristeza, seriedade e esperança, refletindo a busca por um mundo onde as diferenças sejam superadas.

Para o secretário de Cultura, Márcio Sampaio, os espaços para os fazedores de cultura e agentes culturais estão em todos os lugares.

“A arte tem o poder de nos conectar uns aos outros. Por isso, com mais essa exposição, precisamos lembrar e repensar sobre a beleza e singularidade de cada indivíduo. Garanto que quem aprecia a arte, se inspira em nossa comunidade para valorizar e respeitar as diferenças, trabalhando sempre juntos para construir uma sociedade mais inclusiva. Não perca a oportunidade de repensar sobre a riqueza da condição humana e refletir sobre inclusão e respeito mútuo”, concluiu.

A mostra está em exibição na Prefeitura Municipal de Cabo Frio, localizada na Praça Tiradentes, das 9h às 17h, até o dia 17 de maio.