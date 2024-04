Sorriso Maroto vai cantar no aniversário de Arraial do Cabo

No próximo dia 13 de maio, um dos grupos de pagode mais românticos e conhecidos do Brasil vai desembarcar na nossa praia dos Anjos, para comemorar com cabistas e turistas o 39° aniversário de Arraial do Cabo. Vem aí, Sorriso Maroto!

Dono de hits como “Futuro Prometido”, “Nada de Pensar em Despedida” e “Ainda Gosto de Você”, o grupo promete uma noite inesquecível com um grande show marcado para as 22h.

A celebração do 39º aniversário de emancipação político-administrativa de Arraial do Cabo terá início no sábado, 11 de maio, com o show do grupo Maneva. No domingo, 12, a festa será comandada pelo grupo Barões da Pisadinha. Na segunda-feira, 13, Sorriso Maroto encerrará este grande evento. Não fique de fora desta festa!