Tangará, em Cabo Frio, inicia processo de topografia para receber obras

Boca do Mato também deve ter obras iniciadas no primeiro semestre ainda

O bairro Tangará passou pelo estudo topográfico, comandando pelo secretário de obras e serviços públicos de Cabo Frio, Vanderson Bento. Sua equipe manteve a promessa de iniciar os estudos nesta semana, e prontamente a rua Castro Alves pode ver a presença de topógrafos na área ao fazerem as medições para iniciarem as obras de manilhas no trecho. O maquinário é o segundo passo após a análise dessa metragem.

A semana também teve início com a continuação das obras no bairro Manoel Correa, avançando na rua das Dunas em seus mais de 300 metros de manilhamento. A obra pública que está sendo feita auxilia no bairro que sofre frequentemente com as ruas alagadas pelas chuvas e a tubulação de esgoto, que fica assoreada.





No Centro da cidade, a Rua Treze de Novembro tem sua passarela em frente à igreja Matriz Auxiliar Nossa Senhora de Assunção, com as trocas de manilhas e a reconstrução de PV (Poço de visita) já que essas estruturas complementam as redes coletoras de esgoto e devem ser postas estrategicamente em pontos da cidade para facilitar essa manutenção de tais redes. Motoristas que passarem no local, vão encontrar a rua interditada nesse trecho, devido aos maquinários pesados e aberturas para as grandes manilhas se instalarem.



Seguindo a mesma linha de obras com manilhas, estão sendo feitas a Avenida Teixeira e Souza e a rua Canadá com limpeza de bueiro e reparo de tubulação. No bairro Itajuru também foi feita verificação de bueiros para a manutenção da rede de esgoto.

A operação Tapa-buraco voltou no Jardim Caiçara, na rua Mário Filho e no Centro, pela Avenida Júlia Kubitscheck.

Sobre o bairro Boca do Mato, o Secretário de Obras, sua equipe e corpo técnico, se encontraram com o Presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar, para atenderem aos pedidos da comunidade. Será feito a revitalização e manutenção da galeria em frente ao campo de futebol da Boca do Mato e seu início está previsto a princípio, ainda para o primeiro semestre do ano.