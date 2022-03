Teatro Municipal de Cabo Frio abre inscrições para oficina gratuita de violão 

Estão abertas, em Cabo Frio, as inscrições para as oficinas gratuitas de violão, que serão realizadas no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. As matrículas podem ser realizadas na secretaria do teatro até o dia 17 de março, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 18h. A idade mínima para participar é de 12 anos e as aulas têm início a partir do dia 21 de março (segunda-feira).

O conteúdo programático abrange a teoria e a prática musical, abordando tópicos como a leitura de cifras, acordes e o manuseio adequado do instrumento, além de técnicas para apresentações. As vagas são limitadas e por medida de segurança o aluno deverá utilizar máscara e respeitar o distanciamento social.

As oficinas serão realizadas pelo professor Alexandre Bicudo e para participar o aluno deverá levar seu próprio instrumento. No ato da inscrição será necessário estar munido de documento de identificação original, comprovante de residência, uma foto 3×4 e declaração de escolaridade, caso seja menor de idade.

De acordo com a diretora do Teatro Municipal, Rafaela Solano, essa é a primeira de outras oficinas que terão início no espaço, localizado na Rua Aníbal Amador do Vale, no bairro Algodoal.

“Entendemos a importância do retorno das oficinas para a sociedade e pretendemos em breve divulgar outras atividades no Teatro Municipal de Cabo Frio. Recebemos visitas no espaço diariamente à procura das aulas e aos poucos estamos voltando. A arte está presente em quase tudo que fazemos, e poder oferecer tal estímulo é de grande importância para a gestão”, explicou Rafaela.