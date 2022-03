Aulas na rede pública de Arraial do Cabo retornam dia 07 com material gratuito para alunos

As aulas da Rede Pública Municipal, em Arraial do Cabo, retornam no dia 7 de março e para este ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, garantiu todo o suporte necessário para que os alunos retornem às salas com uniforme e material escolar completo. A distribuição dos uniformes ainda está em andamento nas unidades escolares e os kits contendo aparatos diversos serão entregues no retorno das aulas.

O kit é separado por segmento e vai atender alunos da creche até o Ensino Fundamental, incluindo o Ensino de Jovens e Adultos (EJA), além de material para os professores. Os pequenos da educação infantil receberão agenda escolar, avental, cadernos, cola branca e colorida, estojo de canetinha e lápis de cor, giz de cera, lápis, borracha, apontador, entre outros materiais. Já os estudantes do Ensino Fundamental, além de agenda, cadernos, canetinhas e lápis de cor, também receberão canetas, réguas, tesouras, tintas, pincéis e outros listados para atender as demandas do ano letivo. Alunos e professores também receberão mochilas e estojos. Todo o material será entregue durante o mês de março.

“A distribuição de uniforme e material escolar minimiza o problema da evasão escolar, além de facilitar o acesso à educação, independente da situação financeira dos responsáveis”, afirmou a Secretária de Educação, Isalira Ramos.