Título de Capital Nacional do Mergulho para Arraial do Cabo é aprovado pelo Senado

A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (26), o projeto de lei que concede o título de Capital Nacional do Mergulho à cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A proposta do PL 2.529/2019, de autoria do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), foi relatada pelo senador Romário (PL-RJ). O projeto agora segue para a sanção presidencial.

Com águas cristalinas e a 165 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, o município é um dos destinos mais procurados por mergulhadores que chegam de várias partes do Brasil e do mundo para explorar as belezas e a biodiversidade do fundo do mar.

A oferta do mergulho de forma certificada é uma especialidade da cidade que torna a prática mais segura, tanto para quem usufrui quanto para o próprio ecossistema, que é único, sensível e precisa ser protegido.

No chamado “oásis coralíneos”, se encontra uma grande abundância de corais, que é bastante frágil e vulnerável em caso de atividades recreativas e pesqueira sem ordenamento e turismo intenso.

“Neste ambiente são oferecidos aos turistas mais de duzentos pontos de mergulho e dezenas de naufrágios catalogados e uma ótima visibilidade, dada a transparência do mar, possibilitando boas condições para esta prática em qualquer época do ano”, explica o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.

A cultura náutica em Arraial do Cabo conta a ampla infraestrutura para atender o turismo e as práticas esportivas. O mergulho movimenta ainda a gastronomia e a programação cultural do calendário do município.





Foto: Mergulho na Gruta Azul, em Arraial do Cabo, explorado por Gustavo Garcia no antigo programa ‘Vai Encarar’ — Foto: Rodrigo Bragança