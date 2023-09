Mutirões de limpeza da Comsercaf chegam aos bairros Unamar, Monte Alegre I e Boca do Mato ainda nesta semana

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) panejou mais três mutirões para esta semana. Desta vez, os locais atendidos serão: Rua do DPO, em Unamar, no segundo distrito, nesta quinta-feira (28); e Monte Alegre I e Boca do Mato, nesta sexta-feira (27). A força-tarefa terá início às 8 horas e contará com todos os serviços de limpeza urbana e iluminação pública da autarquia.

A ação faz parte do planejamento estratégico da Companhia, baseado nas solicitações dos moradores e lideranças comunitárias, para solucionar demandas urgentes.

Estão previstas capina, roçada da grama, desobstrução de caixas-ralo, recolhimento de galhos e inservíveis, troca de lâmpadas, varrição e pintura de meio-fio.

Na terça-feira (26), o mutirão ocorreu no Loteamento Florestinha, em Tamoios. Esse esquema de trabalho foi iniciado em agosto e já passou pelos bairros Jacaré, Monte Carlo, na grande Jardim Esperança; Morubá; Praça dos Quiosques de Vidro, na Praia do Forte; na Avenida Wilson Mendes, entre os bairros Boca do Mato e Jacaré; Vila do Sol, entre outros locais.