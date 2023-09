Turista é resgatado em costão rochoso próximo à Praia do Forno, em Arraial do Cabo

Na tarde de ontem (18), uma operação de resgate no costão rochoso próximo à Praia do Forno, em Arraial do Cabo, mobilizou equipes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM).

A ação foi realizada após a equipe receber informações de que um turista estava ferido e perdido na área. A vítima foi atendida no Hospital Geral de Arraial do Cabo e liberada em seguida. Este incidente ressalta a importância do respeito à natureza ao explorar as belezas naturais da cidade.

Em situações de emergência ou para relatar incidentes semelhantes, entre em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp (22) 98123-1182 ou informe a Secretaria do Ambiente e Saneamento pelo WhatsApp (22) 99936-1255.