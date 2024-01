UERJ – Campus Cabo Frio abre novo Concurso Público

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) divulgou a abertura do novo Concurso Público destinado a contratação de Professor Adjunto, a fim de atuar no Centro de Tecnologias e Ciências do Instituto de Geografia.

De acordo com o edital, será preenchida uma vaga na área/subárea de Ciências Biológicas – Ecologia Aplicada, junto ao Departamento de Ciências Ambientais – DEPCAMB – Campus Cabo Frio.

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 6.581,01 ao mês.

Para concorrer a oportunidade, é necessário que os candidatos possuam doutorado em Ciências Biológicas ou Biologia ou áreas afins, obtido em curso de pós-graduação credenciado pelos órgãos competentes em âmbito nacional, ou obtido no exterior, desde que o tenha revalidado no país, em conformidade com as normas vigentes.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 8h do dia 19 de fevereiro de 2024 até às 23h59 do dia 25 de março de 2024, exclusivamente via internet, por meio do site do Prossim , com taxa de R$ 329,05.

Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 15 de março de 2024.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova escrita prevista para ser realizada no dia 6 de maio de 2024, prova de aula, julgamento de títulos e trabalhos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O Concurso terá validade de dois anos, a partir da data de publicação no DOERJ da homologação do resultado final das provas, prorrogável por igual período.