Defesa Civil interdita acesso ao Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo

A Defesa Civil de Arraial do Cabo está, neste momento, realizando uma inspeção no morro do Pontal do Atalaia para avaliar possíveis danos causados pelo forte temporal desta madrugada. O acesso está restrito a moradores.

Equipes também monitoram áreas onde já foram registrados incidentes anteriormente.

Em caso de emergência, o morador ou turista pode contatar a Defesa Civil de Arraial do Cabo 24h por dia, através do número WhatsApp (22) 98123-1182 ou pessoalmente na sede, que fica no Pórtico de entrada da cidade.