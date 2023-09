Vanderson Bento declara apoio a Dr. Serginho

O ex-vereador e ex-secretário de obras de Cabo Frio Vanderson Bento anunciou, numa rede social, apoio a pré-candidatura do deputado Doutor Serginho. Ele frisou que é hora de parar com aventura e se disse impressionado com o projeto do deputado para, nas palavras dele, tirar Cabo Frio da miséria. Vanderson se disse entusiasmado com o projeto do pré-candidato que avaliou extremamente técnico e apaixonante, acima de qualquer bandeira partidária. Ele disse acreditar que Serginho tem a oportunidade para fazer uma revolução em Cabo Frio, e usou como exemplo o ex-prefeito Alair Corrêa nos anos de ouro da cidade. Na foto da postagem, Vanderson está ao lado do deputado Dr Serginho e também do irmão e também ex-vereador, Vanderlei Bento.



Vanderson agradeceu a oportunidade que recebeu do prefeito José Bonifácio, a quem chamou de amigo, disse que se decidicou de corpo e alma a missão inglória e agradeceu a Magdala a quem, garantiu, que se despediu em paz. O ex-vereador disse torcer para que a prefeita consiga manter o salário do servidor em dia e investir na precária infraestrutura de Cabo Frio e Tamoios.

Confira a nota na íntegra:

“Decidi me pronunciar devido às muitas solicitações de melhorias nas ruas de Cabo Frio. É importante notar que não sou mais o Secretário de Obras e Serviços Públicos da nossa cidade e do governo Magdala. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que o eterno Prefeito e meu amigo @josebonifaciopdt me deu, me convidando para fazer parte do executivo Cabo-friense. Dediquei-me de corpo e alma àquela missão inglória, e apesar de realizar muitas coisas estamos há mais de 15 anos sem fazer manutenção, ainda a muito a ser feito. Foi uma honra ter sido amigo de um ser humano tão especial, que me tratou como se fosse um membro da família. Também quero agradecer à Prefeita @magdala_furtadocf por me permitir continuar meu serviço por um determinado tempo. infelizmente não convergiram os nossos projetos por Cabo Frio e em paz e com olhos nos olhos nos despedimos em paz e torço para que ela mantenha o salário do servidor em dia e consiga investir na tão precária infraestrutura de Cabo Frio e Tamoios para podermos avançar no nosso turismo e conquistar a independência do royalty.

Por último, mas não menos importante, quero dizer que o projeto que mais me impressionou foi o de @drserginhooficial, onde o mesmo me mostrou como vai gerir pastas importantes para tirar Cabo Frio da miséria. Estou entusiasmado com o projeto extremamente técnico e apaixonante que está acima de qualquer bandeira partidária. Acredito que Dr. Serginho tem a oportunidade técnico-política para fazer uma grande revolução para Cabo Frio, como o ex-Prefeito @alaircorreaoficial fez durante os tempos de ouro da cidade. Agradeço a todos os que fizeram parte desta decisão e acredito que é hora de parar com aventuras e começar a trabalhar da maneira correta.”