Vereador de São Pedro da Aldeia cobra a presença de fisioterapeutas intensivistas para o tratamento de pacientes internados com COVID-19 

A segunda Sessão Ordinária da Câmara de São Pedro da Aldeia do ano ocorreu nesta terça-feira, 8 de fevereiro. Presidida pelo Vereador Denilson Guimarães (SDD), a Sessão contou com a presença dos vereadores da Casa Legislativa, exceto o vereador Isaías do Escolar (PROS), que ainda está em isolamento domiciliar após o diagnóstico de COVID-19.

O vereador Jean Pierre (PODEMOS) subiu à tribuna para reivindicar o cumprimento da Lei no 2.940, de 15 de junho de 2021, que dispõe sobre a manutenção do quantitativo necessário de fisioterapeutas intensivistas no atendimento de pacientes internados com COVID-19 em UTIs e Uls das Unidades de Saúde da Rede Pública Municipal e Hospitais de Campanha do Município de São Pedro da Aldeia. Segundo o vereador, após 180 dias da sanção da referida Lei, as unidades de saúde da rede pública municipal ainda não se adequaram às novas regras que tem por finalidade garantir que todos os pacientes internados com COVID-19 recebam tratamento fisioterapêutico adequado.

Também na sessão desta terça feira, o vereador Fernando Mistura (PRB) entregou Moção de Aplausos ao CB-PM Bruno Tavares de Miranda pela sua atuação em prol da Segurança Pública da população na área do 25o Batalhão da Polícia Militar. De autoria do vereador Chimbiu (SDD), também foi entregue Moção de Aplausos à Dra Renata Graças Vargas Sampaio, médica radiologista que atua no atendimento de pacientes da Rede SUS da Região e tem colaborado com o resultado precoce de alterações caudas pela COVID-19.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na próxima quinta-feira (10) às 11h.