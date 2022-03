Vice-presidente da Câmara de Nilópolis é preso pela PF em operação contra milícia￼

O vice-presidente da Câmara de Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi preso na manhã desta quinta-feira durante a Operação Hoste, com o objetivo de desarticular uma milícia na região. O vereador Mauro Rogério Nascimento de Jesus, o Maurinho do Paiol (PSD), foi detido em casa. Ao todo, nove pessoas foram presas da operação da Polícia Federal, que tem apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Cerca de 150 policiais federais cumprem 19 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, nas cidades do Rio de Janeiro, Nilópolis e Mesquita. Além de atuar em Nilópolis, o grupo criminoso opera em São João de Meriti e no bairro de Anchieta, na capital.

As investigações apontam que o grupo pratica diversos crimes, entre eles a exploração de sinal de tv e internet (serviço irregular conhecido como “gatonet”), o comércio ilícito de cigarros, a venda ilegal de botijões de gás e o controle do serviço de mototáxi.

O grupo criminoso ainda está envolvido, segundo a investigação, com tráfico de armas e de drogas, tendo vínculo com outros bandos milicianos atuantes na Zona Oeste do Rio, segundo investigadores. A quadrilha mantém relação próxima com a organização criminosa que já foi liderada pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em 2021, e atualmente liderada pelo seu irmão, Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, utilizando-se de armas de fogo para disseminar o temor e exercer o domínio sobre a população das localidades dominadas.

