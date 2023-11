12 residências de Cabo Frio foram orientadas a encerrar com o barulho no feriado

A Prefeitura de Cabo Frio divulga nesta segunda (06) o balanço das ações da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança durante o feriado de Finados. No período, os agentes dos diversos grupamentos da pasta atuaram em demandas como distribuição de pulseiras, combate à flanelagem, rondas, intervenções de auxílio à fiscalização de transporte, entre outras.

“Mesmo com grande número de turistas na cidade, tivemos um feriado tranquilo no município. O planejamento feito com 145 agentes entre guardas municipais e policiais do Proeis, além de 18 viaturas possibilitou que as equipes atuassem diariamente para coibir as práticas irregulares, sempre em busca da segurança dos moradores e turistas que nos visitam. Não podemos deixar de mencionar os policiais do 25º Batalhão, que fizeram a integração com nossas equipes”, explicou o secretário de Direitos Humanos e Segurança, André Magalhães.

De quinta (02) até domingo (05) foram distribuídas 420 pulseiras; 08 crianças foram entregues aos responsáveis e um idoso devolvido à família. A equipe também executou operações de combate ao som alto com 05 denúncias referentes aos banhistas, 08 de estabelecimentos que foram notificados e 12 residências que foram orientadas a encerrar com o barulho.

A Secretaria de Direitos Humanos e Segurança atuou numa ação conjunta com o 25º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e a Ronda Municipal Ostensiva de Cabo Frio (Romu) no combate à flanelagem, que resultou em 118 abordagens.

Os agentes também intervieram em 09 ocorrências de mediação de conflitos na Praia do Forte, no Hospital da Mulher e no Hospital Central de Emergência (HCE); atuaram no patrulhamento dos cemitérios da cidade; em 08 balizamentos de eventos públicos; além de realizarem rondas e auxílio no trânsito, para a realização da Meia Maratona de Cabo Frio.