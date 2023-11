Coletivo Gira Vinil promove oficina de discotecagem para jovens de Cabo Frio a partir de amanhã

Entre os dias 7 e 10 de novembro, o coletivo Gira Vinil, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, promove uma oficina de introdução à discotecagem com foco nos discos de vinil. O evento, que acontece na Casa de Cultura José de Dome – Charitas, das 14h às 18h, é voltado para jovens entre 14 e 20 anos, residentes em Cabo Frio, alunos da rede pública e que estejam cursando o ensino médio. O evento é contemplado no Edital Prêmio Gilberto Marques de Fomento à Cultura.

As inscrições podem ser realizadas até às 10h de terça (07) por meio da caixa de mensagem no perfil do coletivo no Instagram (@giravinil ) ou pelo link do WhatsApp https://w.app/JE4D1S.

Os participantes aprenderão sobre os fundamentos da discotecagem, como mixagem, scratching e beatmatching. Também terão a oportunidade de praticar suas habilidades em um ambiente profissional. Segundo o co-fundador do coletivo Gira Vinil, o DJ Klauss Melo, o movimento é essencial para valorizar a cultura popular brasileira:

“Acredito que o envolvimento com música é sempre importante, pois entender o valor da música brasileira, principalmente, é aprender um pouco mais da nossa história! O trabalho do DJ vai além do manuseio de equipamentos, é uma atuação de pesquisa e, ao mesmo tempo, entretenimento! A oficina é uma breve introdução a tudo isso. Um primeiro passo para entrar em um universo cheio de possibilidades e histórias”, contou.

O coletivo Gira Vinil é formado por DJs e produtores musicais que buscam difundir a cultura do vinil e a música brasileira. O grupo já realizou diversos eventos em Cabo Frio e região como festas, shows e workshops.