19ª edição do Festival de Jazz & Blues acontece no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi vai ser ao som de boa música em Rio das Ostras. Desta quinta-feira, 8, até domingo, 11 de junho, acontecerá a 19ª edição do Festival de Jazz & Blues. O evento é gratuito e contará com cinco palcos, mais de 30 shows, nove atrações internacionais, cerca de 100 horas de som, nas paisagens mais lindas da Cidade.

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival é o principal evento para a economia do Município. Na edição do ano passado, movimentou mais de R$ 7 milhões, nos quatro dias de realização.

Rio das Ostras “respira” jazz e blues. Os hotéis e pousadas já registram mais de 50% de taxa de ocupação para o período do Festival e diversos bares e restaurantes estão programando atrações paralelas para que o público possa ouvir boa música em todos os cantos da Cidade.

SHOWS – Os shows começam em cinco palcos – Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro (11h), anfiteatro da Lagoa de Iriry (14h), Boca da Barra (17h), no Espaço Arthur Maia (20h) e no palco principal (20h30), na Cidade do Jazz, em Costazul.

A programação do Jazz & Blues Festival 2023 conta com nove atrações internacionais e os destaques ficam por conta do guitarrista Stanley Jordan, que retorna à Cidade para apresentação única com o contrabaixista brasileiro Dudu Lima; o saxofonista americano Bill Evans and The VansBand; o pianista de jazz Matthew Withaker; a multi-instrumentista Vanessa Collier; o virtuoso gaitista de blues Rick Estrin and The Nightcats e o pianista inglês, ganhador de cinco Grammy, Bill Laurance.

Os destaques nacionais ficam por conta do encontro do gaitista Jefferson Gonçalves e do guitarrista Big Joe Manfra; do trombonista capixaba Joabe Reis; Banda Jamz e da Orquestra Voadora que encerrará o evento no domingo. Além dos artistas locais que terão destaque nesta edição.

AÇÃO SOCIAL – O Programa Mesa Brasil Sesc estará recolhendo alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município. O ponto de coleta é a entrada da Cidade do Jazz, em Costazul.

A programação completa do Rio das Ostras Jazz & Blues 2023 está no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/jazzeblues/

O Rio das Ostras Jazz & Blues é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras, Fundação Rio das Ostras de Cultura, Governo Federal – Ministério da Cultura; correalização Sindicomércio; com apresentação do SESC, Lei Estadual de Incentivo à Cultura; patrocínio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Sapura, Vallourec, Oceânica, Paiol, Supermercado Azul, Rio+ Saneamento, Suga Tudo; apoio do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Alternativa Internet; e produção Azul Produções Artísticas. O evento faz parte do Circuito Sesc Jazz & Blues