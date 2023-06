O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 07

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios Rafael Aguiar “abriu o verbo” na última sessão da casa legislativa buziana, falando sobre o momento que a Câmara vive, devido aos desentendimentos entre ele e o vereador Dida Gabarito. Durante o discurso chegou a dizer que: “vou jogar na bola, como chefe do poder legislativo, a partir de agora, vai ser assim! Tenho vários amigos aqui, assim como achei que o vereador Dida era meu amigo. Já vi vários grupos nessa casa, G5, G6, G3, e em nada eles contribuiram, a não ser com brigas e calúnia.”, desabafou o vereador. Na praça Santos Dumont o que se fala é que Rafael chutou a canela do vereador Dida e o “pau da barraca”. Que confusão…

Cabo Frio

O Deputado Estadual Dr. Serginho iniciou ontem a coleta de assinaturas para criar a Frente Parlamentar de Defesa dos Royalties do Petróleo, um movimento, que segundo ele, é suprapartidário em defesa do direito do povo fluminense. A iniciativa acontece depois que o senador Renan Calheiros publicou, nas redes sociais, que o STF deverá, até o dia 16, mudar a decisão monocrática que suspendeu a redistribuição dos royalties em 2013 e que pode causar uma perda de R$ 150 bi para o estado do Rio. Serginho disse que o Rio pode perder até 40% dos royalties e participações especiais, e os municípios 60%, o que decretaria o caos financeiro em cidades como Cabo Frio. Ele frisou que os royalties são compensações pagas pela exploração do petróleo no território.

Arraial do Cabo

Alexandre Pereira, o Tchupa, presidente do Porto do Forno, em Arraial do Cabo, participou de uma reunião ontem, no Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília, com o ministro Márcio França e o Deputado Federal Washigton Quaquá. Segundo Tchupa, a pauta foi a retomada e desenvolvimento do Porto cabista. O presidente ainda prometeu novas ações visando a construção pode políticas públicas.

São Pedro da Aldeia

A confecção dos tradicionais tapetes de sal de Corpus Christi, em São Pedro da Aldeia, vai mobilizar, nesta quinta-feira, alunos das escolas da rede municipal e terá como tema “Vida e Missão”. Serão confeccionados 13 tapete nas ruas do centro da cidade, com o apoio dos servidores das escolas. O trabalho começa cedo, a partir das 6 horas, no largo da Igreja Matriz. A confecção utiliza além de sal grosso, areia e pó de pedra.

Iguaba Grande

Começa hoje as festividades do 28º aniversário de Iguaba Grande. A banda gospel Rosa de Saron será a primeira atração principal. Amanhã, com a presença da equipe da Rádio Litoral FM, a festa terá a cantora serteneja Bruna Reis e o grupo de pagode Sorriso Maroto. Dia 09 o show fica por conta da banda Melim, e dia 10 Yasmin Santos encerra as festividades. A festa contará com dois palcos, sendo o principal e o alternativo, dividindo as atrações da noite. Além disso, terão aproximadamente 20 expositores espalhados pelo evento, com venda de bebidas, comidas e adereços.

Araurama

A Prefeitura de Araruama segue realizando o Cadastro Único Volante nos cinco distritos de Araruama . Dessa vez a ação será realizada em Praia Seca. As equipes estão se deslocando até onde a população está para atender ao maior número de pessoas e levar outros serviços gratuitamente durante a ação social. Em Praia Seca o Cadastro Único será realizado no dia 20 de junho na Escola Municipal Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos, das 09h às 15h. A iniciativa é de grande importância tendo em vista que é por meio desse cadastro que a pessoa tem acesso a benefícios do governo federal, como o Bolsa Família. Durante a ação os moradores também vão ter acesso a vários serviços gratuitos, como aferição de pressão e glicemia, dentista móvel, além da atualização da caderneta de vacinação das crianças. Também vão poder cuidar do visual, com a presença de manicure, barbeiro e trancista.