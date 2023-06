Evento gratuito em São Gonçalo terá experiência imersiva de realidade virtual, oficinas e debates voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

Já imaginou estar num barco, passear pela Baía de Guanabara e ser capaz de ver como ela ficará no futuro, após a construção de um cinturão de proteção para impedir o derrame de esgoto sem tratamento? É o que a Águas do Rio vai proporcionar aos visitantes em seu stand na Semana do Futuro 2023, que acontece entre os dias 9 e 11 de junho, no São Gonçalo Shopping. Além do passeio, com direito a imagens 360° através de óculos de realidade virtual, o espaço também oferecerá um ambiente instagramável em que o público terá a oportunidade de realizar interações criativas, aprendendo sobre ações e programas socioambientais da empresa.

O evento, totalmente gratuito e realizado na semana do Meio Ambiente, reunirá cerca de 60 instituições ligadas à sustentabilidade, educação e tecnologia, trazendo mais de 20h de programação contendo oficinas, rodas de conversas, entre outras atividades, com o objetivo de debater os rumos para um futuro sustentável.

A concessionária também estará presente nos debates voltados à água e saneamento, com os temas: “Como ser ecologicamente correto e socialmente justo”, “Inovações e soluções para segurança hídrica”, “A água que a gente não vê” e “Comida de verdade, no campo e na cidade”.

A iniciativa, sem fins lucrativos e promovida pela Sankofa Sustentabilidade, é uma oportunidade para conhecer as últimas novidades entre as ciências naturais, sociais, humanas e tecnológicas, além de ter acesso aos diversos conteúdos que ajudarão quem deseja se destacar no mercado de trabalho atuando no desenvolvimento de soluções sustentáveis.

Confira um pouco sobre esse encontro no perfil @semanadofuturo

Semana do Futuro 2023

Entrada gratuita

Data: 09 a 11 de junho de 2023

Horário: 11h às 19h

Local: São Gonçalo Shopping – Rod. Niterói – Manilha, 100 – Boa Vista, São Gonçalo – RJ