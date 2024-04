O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Cabo Frio

O procurador da república Leandro Mitidieri disse ontem que vai exigir o cumprimetno da decisão judicial transitado em julgado que determina a demolição da Cabana do Pescador no sopé do Morro do Vigia, na divisa das praias da Conchas e Peró, caso o local continue a ser usado para fins comerciais com despejo de esgoto na praia. A Cabana do Pescador está na lista dos cinco quiosques que devem ser demolidos no próximo dia 30 por determinação judicial apesar do local ter sido tombado por lei municipal e estadual. A prefeitura de Cabo Frio selou um acordo com quiosqueiros para garantir que eles continuem na faixa de areia após a demolição e limpeza do espaço. O governo, que anunciou a demolição de quatro quiosques, ainda não definiu as regras de ocupação da areia para que o espaço seja utilizado de forma ordenada.

Arraial do Cabo

A Câmara Municipal de Arraial do Cabo reprovou, ontem, por 9 votos a zero, as contas do ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito, o Andinho, de 2015, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma das irregularidades apontadas foi o pagamento indevido do décimo quarto e do décimo quinto salários ao ex-prefeito e vice, sem nenhuma previsão legal, lei ou autorização, enquanto nenhum outro funcionário da administração municipal foi beneficiado. Andinho classificou de covardia e absurdo a votação e disse que tem vergonha dessa Cãmara. Ele chamou os vereadores de “capachos” do prefeito que teria articulado a condenação. Andinho garantiu que a votação não im-plica em nada na situação eleitoral dele. Ele disse que continua sendo pré-candidato prefeitura e garante que vai disputar as eleições municipais em outubro.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia anunciou, ontem, o pagamento de recursos do Edital da Lei Federal Paulo Gustavo. Foram destinados mais de 479 mil reais, que beneficiarão 32 projetos audiovisuais produzidos por artistas e agentes culturais do município. Intitulado “Talentos da Aldeia”, o Edital beneficiou a produção de curtametragem, documentário, videoclipe (música e dança) conteúdo para mídias digitais e para formação audiovisual e difusão”, com desenvolvimento de oficinas ou mostras. O secretário de Cultura, Thiago Marques, reforçou a importância do incentivo financeiro, viabilizado pela Lei, para o fomento às atividades culturais no município. Os contemplados deverão realizar contrapartida social a ser pactuada com a Secretaria, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas escolas e espaços públicos.

Araruama

A ação social será nesse sábado, 13 no bairro Santana, em São Vicente. O evento, totalmente gratuito, vai acontecer em frente a Escola Vereador Edemundo Pereira Sá Carvalho, das 09h às 13h. Serão disponibilizados aos moradores atendimentos na área da saúde, através do dentista móvel, aferição de pressão, medição de glicemia, nutrição e consultas com pediatra e clínico geral; além de vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 60 anos. Na área de serviço social a comunidade vai poder fazer consulta, atualização e novo cadastro do CadÚnico. E também vai ter espaço para cuidar do visual, com serviços disponíveis de manicure, barbeiro e trancista dos Cras. Para as crianças muita diversão com os brinquedos infláveis. Para ter acesso aos serviços oferecidos os moradores precisam apresentar um documento de identificação, cartão do Sus e comprovante de endereço.

Búzios

A eleição Suplementar de Búzios, marcada para dia 28 de abril, ainda depende do julgamento do prefeito afastado Alexandre Martins. Segundo informações da Praça Santos Dumont, os candidatos Leandro de Búzios e Rafael Aguiar estão muito cautelosos. Bom esperar para ver o que vai acontecer.

Saquarema

Neste domingo, 14 de abril, Saquarema receberá mais uma edição da exposição de “Carros Antigos”! O encontro acontecerá das 09 às 18h, na Rua Coronel João Catarino, na Orla da Lagoa, no bairro Areal. O evento também contará com um super show da banda Los Maresias, a partir das 13.

Iguaba Grande

As obras de drenagem e pavimentação do Programa Iguaba Melhor (PIM) seguem a todo vapor. No bairro Ubás, algumas ruas estão recebendo intervenção de serviços de drenagem, com objetivo de minimizar os riscos causados nos períodos de chuvas e colocação de meio fio na rua das Acácias. Já as ruas Adinal Santos de Medeiros e Avenida Gina estão na fase final de pavimentação. Além disso, o acostamento no trecho da Estrada da Capivara também está em fase final. O PIM tem como objetivo acelerar ainda mais o processo de transformação e desenvolvimento de Iguaba Grande através de obras de infraestrutura.